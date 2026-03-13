Udovicu pridržavaju, jedva stoji na nogama Scene sa sahrane Dragana Lazića slamaju srce: Ivana neutešna ide u povorci (video)…

Jauci majke Branke su odzvanjali mestom, a brat Darko je pao i jecao od bola Na sahranu su došle brojne javne ličnosti, pevači i bajkeri da odaju poslednju počast Potresne scene sa sahrane Dragana Lazića (32) slamaju srce.

U Brestaču se tragično stradali mladić ispraća na večni počinak, a neutešnu suprugu Ivanu sve vreme pridržavaju da se ne sruši. Na sahranu Dragana Lazića stigle su brojne javne ličnosti, prijatelji, bajkeri, ali neutešnoj porodici niko ne može da olakša bol i da ih uteši u ovim momentima. Povorka je krenula, a udovicu su pridržavali sve vreme dok je ona ronila suze ispraćajući voljenog čoveka na večni počinak. Čuju se jauci majke Branke: "Jao moje srce, moje dete,