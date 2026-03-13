Crvena zvezda sada ima samo pobedu više od najbližeg pretedenta za plej-in Evrolige

Danas pre 1 sat  |  A. Pavlović
Crvena zvezda sada ima samo pobedu više od najbližeg pretedenta za plej-in Evrolige

Utakmicom Monaka – Olimpijakos započeto je 31. kolo Evrolige.

U utakmici u Kneževini pobedu je odneo tim Monaka rezultatom 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17) košem Strazela četiri sekunde pre kraja meča i tako ostali u borbi za plej-of Evrolige. Monako su do pobede predvodili Majk Džejms sa 14 i Džeron Blosomgejm i Danijel Tajs sa po 13 poena. Najefikasniji kod Olimpijakosa bili su Tajler Dorsi sa 19 i Alek Piters sa 17 poena. Srpski centar Nikola Milutinov je upisao 13 poena i 10 skokova. U narednom kolu, Monako će u
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Liga Evrope: Aston Vila bolja od Lila, remi u italijanskom derbiju

Liga Evrope: Aston Vila bolja od Lila, remi u italijanskom derbiju

Danas pre 3 sata
Odlične vesti za Zvezdu i Dejana Stankovića

Odlične vesti za Zvezdu i Dejana Stankovića

Danas pre 3 sata
Žalgiris pao u slavljeničkom povratku Lesora, kraljevska partija Real protiv Valensije

Žalgiris pao u slavljeničkom povratku Lesora, kraljevska partija Real protiv Valensije

Sportske.net pre 43 minuta
Pao dodatno "zakuvao" plej-in zbrku pred megdan sa Zvezdom

Pao dodatno "zakuvao" plej-in zbrku pred megdan sa Zvezdom

RTS pre 18 minuta
Prosinečki otvorio dušu o Zvezdi, pa se dotakao Arnautovića: „Definitivno je neko poseban za Zvezdu i navijače!“

Prosinečki otvorio dušu o Zvezdi, pa se dotakao Arnautovića: „Definitivno je neko poseban za Zvezdu i navijače!“

Hot sport pre 43 minuta
Panatinaikosu svanulo nakon povratka Lesora: „Zeleni“ srušili Žalgiris u završnici!

Panatinaikosu svanulo nakon povratka Lesora: „Zeleni“ srušili Žalgiris u završnici!

Hot sport pre 18 minuta
Posle Zvezde, Lil mora da "okrene" i protiv Aston vile: Još jedan poraz dželata crveno-belih u Francuskoj

Posle Zvezde, Lil mora da "okrene" i protiv Aston vile: Još jedan poraz dželata crveno-belih u Francuskoj

Mondo pre 38 minuta

Ključne reči

Crvena ZvezdaEvroligaOlimpijakosNikola MilutinovMonako

Sport, najnovije vesti »

Krunić i Danilina na korak od trofeja u Indijan Velsu

Krunić i Danilina na korak od trofeja u Indijan Velsu

Danas pre 8 minuta
Slavni košarkaš u petoj deceniji najavio penzionisanje

Slavni košarkaš u petoj deceniji najavio penzionisanje

Danas pre 28 minuta
Crvena zvezda sada ima samo pobedu više od najbližeg pretedenta za plej-in Evrolige

Crvena zvezda sada ima samo pobedu više od najbližeg pretedenta za plej-in Evrolige

Danas pre 1 sat
Liga konferencija: Moćni „srpski“ AEK praktično overio plasman u četvrfinale

Liga konferencija: Moćni „srpski“ AEK praktično overio plasman u četvrfinale

Danas pre 58 minuta
Novak sa tri evra u džepu izveo kolegu na večeru od 300 evra: Mladi Đoković je tada rekao – „Razgovaraš sa budućim brojem…

Novak sa tri evra u džepu izveo kolegu na večeru od 300 evra: Mladi Đoković je tada rekao – „Razgovaraš sa budućim brojem jedan na svetu. Srušiću sve rekorde“

Danas pre 1 sat