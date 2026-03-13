Crvena zvezda sada ima samo pobedu više od najbližeg pretedenta za plej-in Evrolige

Utakmicom Monaka – Olimpijakos započeto je 31. kolo Evrolige.

U utakmici u Kneževini pobedu je odneo tim Monaka rezultatom 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17) košem Strazela četiri sekunde pre kraja meča i tako ostali u borbi za plej-of Evrolige. Monako su do pobede predvodili Majk Džejms sa 14 i Džeron Blosomgejm i Danijel Tajs sa po 13 poena. Najefikasniji kod Olimpijakosa bili su Tajler Dorsi sa 19 i Alek Piters sa 17 poena. Srpski centar Nikola Milutinov je upisao 13 poena i 10 skokova. U narednom kolu, Monako će u