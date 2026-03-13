Pao američki vojni avion u Iraku, poginulo svih šest članova posade

Američka vojska saopštila je da je avion za točenje goriva KC-135, koji je podržavao operacije protiv Irana, pao u zapadnom Iraku.

Centralna komanda SAD (Centcom) saopštila je da je svih šest članova posade poginulo, javlja BBC. Ranije danas, SAD su prvobitno locirale četvoricu poginulih članova posade. Saopšteno je da ni neprijateljska ni prijateljska vatra nisu bili uključeni u obaranje aviona KC-135. Tanker je bio uključen u tekuće američke operacije protiv Irana i bio je jedan od dva aviona umešana u incident. Drugi je bezbedno sleteo. Avioni koje proizvodi Boing sposobni su da dopunjuju