„Pogrešna odluka“: Merc kritikovao Vladu SAD zbog privremenog ublažavanja sankcija protiv Rusije

Nemački kancelar Fridrih Merc oštro je danas kritikovao odluku američke vlade da privremeno ublaži sankcije protiv Rusije kada je reč o nafti, tvrdeći da je to pogrešna odluka, jer Moskva ne pokazuje spremnost za pregovore, prenosi Dojče vele. „Nastavićemo da povećavamo pritisak na Moskvu“, rekao je Merc i dodao da je šest članica G7, na video sastanku Grupe kojem je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, iznelo jasan stav da to nije pravi signal. „U