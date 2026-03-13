„Pogrešna odluka“: Merc kritikovao Vladu SAD zbog privremenog ublažavanja sankcija protiv Rusije

Danas pre 37 minuta  |  FoNet
„Pogrešna odluka“: Merc kritikovao Vladu SAD zbog privremenog ublažavanja sankcija protiv Rusije
Nemački kancelar Fridrih Merc oštro je danas kritikovao odluku američke vlade da privremeno ublaži sankcije protiv Rusije kada je reč o nafti, tvrdeći da je to pogrešna odluka, jer Moskva ne pokazuje spremnost za pregovore, prenosi Dojče vele. „Nastavićemo da povećavamo pritisak na Moskvu“, rekao je Merc i dodao da je šest članica G7, na video sastanku Grupe kojem je prisustvovao i američki predsednik Donald Tramp, iznelo jasan stav da to nije pravi signal. „U
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Merc: Nemačka traži pojašnjenje o ublažavanju američkih sankcija protiv Rusije

Merc: Nemačka traži pojašnjenje o ublažavanju američkih sankcija protiv Rusije

Euronews pre 16 minuta
Sijarto pozvao EU da odmah suspenduje sankcije za naftu protiv Rusije: "Brisel igra kako Zelenski svira"

Sijarto pozvao EU da odmah suspenduje sankcije za naftu protiv Rusije: "Brisel igra kako Zelenski svira"

Euronews pre 46 minuta
Merc: Nemačka traži pojašnjenje o ublažavanju američkih sankcija protiv Rusije

Merc: Nemačka traži pojašnjenje o ublažavanju američkih sankcija protiv Rusije

Blic pre 2 sata
Sijarto: Brisel igra kako Zelenski svira

Sijarto: Brisel igra kako Zelenski svira

NIN pre 1 sat
Kremlj: Interesi Rusije i SAD se poklapaju nakon ublažavanja sankcija

Kremlj: Interesi Rusije i SAD se poklapaju nakon ublažavanja sankcija

N1 Info pre 2 sata
Merc traži od SAD da objasni zašto su ublažene sankcije Rusiji

Merc traži od SAD da objasni zašto su ublažene sankcije Rusiji

N1 Info pre 2 sata
SAD ublažile sankcije Rusiji na mesec dana: Evo da li je sada moguća prodaja ruske nafte i naftnih derivata

SAD ublažile sankcije Rusiji na mesec dana: Evo da li je sada moguća prodaja ruske nafte i naftnih derivata

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRusijaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Njujork post: Velika količina zlatnih poluga iz Venecuele primećena u Beloj kući

Njujork post: Velika količina zlatnih poluga iz Venecuele primećena u Beloj kući

RTV pre 7 minuta
Lukašenko: Belorusija je kupila najnoviji raketni sistem Orešnik od Rusije

Lukašenko: Belorusija je kupila najnoviji raketni sistem Orešnik od Rusije

RTV pre 2 minuta
Hegset: Iranski vrhovni vođa ranjen i verovatno unakažen

Hegset: Iranski vrhovni vođa ranjen i verovatno unakažen

Vreme pre 11 minuta
Kako druge države gledaju na rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana?

Kako druge države gledaju na rat koji su SAD i Izrael pokrenuli protiv Irana?

Danas pre 7 minuta
Šok poruka iz Brisela: Tramp želi da razbije Evropu!

Šok poruka iz Brisela: Tramp želi da razbije Evropu!

Pravda pre 6 minuta