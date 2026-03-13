Premijerno prikazan film Metamorfoza o aktivistima STAV-a koji su u bekstvu

Premijera dokumentarnog filma „Metamorfoza“, koji govori o šestoro aktivista studentske organizacije STAV, koji su već godinu dana u bekstvu nakon što su u Srbiji osumnjičeni za navodno rušenje ustavnog poretka održana je večeras u Crnoj kući u Novom Sadu premijerno prikazan dokumentarni film.

Film je urađen u produkciji aktivističke grupe „Sviće“, a u pitanju je treći film o aktivistima STAV i nekadašnjih članova Pokreta slobodnih građana, koji su osumnjičeni za rušenje ustavnog poretka pred studentski skup 15. marta prošle godine. Večeras su organizovane dve projekcije za redom, kako bi svi koji su došli mogli da ga pogledaju. Jedna od autorki filma, Jelena Rudakijević, rekla je za Betu da je ideja da se ovim, kao i prethodna dva filma („Proces“ i