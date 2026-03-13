Premijerno prikazan film Metamorfoza o aktivistima STAV-a koji su u bekstvu

Danas pre 54 minuta  |  Beta
Premijera dokumentarnog filma „Metamorfoza“, koji govori o šestoro aktivista studentske organizacije STAV, koji su već godinu dana u bekstvu nakon što su u Srbiji osumnjičeni za navodno rušenje ustavnog poretka održana je večeras u Crnoj kući u Novom Sadu premijerno prikazan dokumentarni film.

Film je urađen u produkciji aktivističke grupe „Sviće“, a u pitanju je treći film o aktivistima STAV i nekadašnjih članova Pokreta slobodnih građana, koji su osumnjičeni za rušenje ustavnog poretka pred studentski skup 15. marta prošle godine. Večeras su organizovane dve projekcije za redom, kako bi svi koji su došli mogli da ga pogledaju. Jedna od autorki filma, Jelena Rudakijević, rekla je za Betu da je ideja da se ovim, kao i prethodna dva filma („Proces“ i
Danas pre 4 sati
Radio 021 pre 3 sata
Radio 021 pre 10 sati
RTV pre 23 sata
Kurir pre 4 sati
Radio 021 pre 6 sati
Blic pre 6 sati
Blic pre 44 minuta
Danas pre 54 minuta
Blic pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Danas pre 2 sata