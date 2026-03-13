Sabotažu železničke infrastrukture Letonija pripisala osobama koje rade za Rusiju

Dve osobe koje su delovale za ruske interese su u Letoniji u avgustu zapalile voz i železničku infrastrukturu, saopštila je danas državna bezbednosna služba Letonije.

To je najnovije u nizu upozorenja zapadnih zvaničnika na ruske napade na ključnu infrastrukturu širom Evrope. Bezbednosna služba navodi da su te dve osobe zapalile voz i železničke ormane s opremom za kontrolisanje kretanja vozova, i da su i snimile taj napad. Taj video materijal je kasnije poslat onima koji su naručili namerno paljenje , a oni su snimak propagandno koristili da bi tvrdili da je požar bio u Ukrajini, navela je služba. Ta paljevina je jedan od 151