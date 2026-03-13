Slavni košarkaš u petoj deceniji najavio penzionisanje

Danas pre 29 minuta  |  A. Pavlović
Slavni košarkaš u petoj deceniji najavio penzionisanje

Dvajt Hauard, jedan od najdominantnijih centara svoje generacije, najavio je povlačenje iz profesionalne košarke.

Deleći vest na društvenoj mreži X, Hauard je objasnio da se povlači iz igre kako bi se fokusirao na svoju porodicu i doprineo zajednicama širom sveta. Woke up today on the 12th of this month and I figured it’s time to move on from Superman! Im no super human… I cry ! I struggle! I feel like everyone else. Through the lies, the media and the hate I still show love and Smile Through The Storm. But now Im taking off the cape and… pic.twitter.com/SyZQAcAeLq — Dwight
