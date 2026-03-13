SRCE: Više od decenije država zataškava slučaj pada vojnog helikoptera, odgovorni na funkcijama

– Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je večeras da ni 11 godina posle pogibije četiri člana posade i tri putnika vojnog helikoptera „Mi-17“ 13. marta 2015. godine niko nije snosio odgovornost, a tužilaštvo obustavilo slučaj, iako je komisija formirana za taj slučaj utvrdila niz nepravilnosti i kršenja strogih procedura letenja.

Resorni odbor za odbranu i unutrašnje poslove stranke SRCE naveo je u saopštenju da je su ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koje smatra odgovornima, na istim funkcijama 11 godina kasnije, dok je penzionisani komandant 204. vazduhoplovne brigade Predrag Bandić pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane. „Budući da pravna vrata nisu zatvorena, SRCE zahteva da nadležne institucije ponovo otvore ovaj predmet i utvrde odgovornost