SRCE: Više od decenije država zataškava slučaj pada vojnog helikoptera, odgovorni na funkcijama

Danas pre 7 sati  |  Beta
SRCE: Više od decenije država zataškava slučaj pada vojnog helikoptera, odgovorni na funkcijama

– Stranka Srbija centar (SRCE) saopštila je večeras da ni 11 godina posle pogibije četiri člana posade i tri putnika vojnog helikoptera „Mi-17“ 13. marta 2015. godine niko nije snosio odgovornost, a tužilaštvo obustavilo slučaj, iako je komisija formirana za taj slučaj utvrdila niz nepravilnosti i kršenja strogih procedura letenja.

Resorni odbor za odbranu i unutrašnje poslove stranke SRCE naveo je u saopštenju da je su ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koje smatra odgovornima, na istim funkcijama 11 godina kasnije, dok je penzionisani komandant 204. vazduhoplovne brigade Predrag Bandić pomoćnik ministra odbrane za politiku odbrane. „Budući da pravna vrata nisu zatvorena, SRCE zahteva da nadležne institucije ponovo otvore ovaj predmet i utvrde odgovornost
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

11 godina od pada vojnog helikoptera, država slučaj zataškala, odgovorni i dalje na funkcijama

11 godina od pada vojnog helikoptera, država slučaj zataškala, odgovorni i dalje na funkcijama

Ozon press pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZlatiborTužilaštvohelikopterZlatibor LončarBratislav GašićBratislava

Društvo, najnovije vesti »

Vremeplov: Umro Ivo Andrić, pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost

Vremeplov: Umro Ivo Andrić, pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost

RTV pre 18 minuta
11 godina od pada vojnog helikoptera, država slučaj zataškala, odgovorni i dalje na funkcijama

11 godina od pada vojnog helikoptera, država slučaj zataškala, odgovorni i dalje na funkcijama

Ozon press pre 2 sata
Vučić: Rezultati lokalnih izbora neće uticati na odluku o raspisivanju parlamentarnih

Vučić: Rezultati lokalnih izbora neće uticati na odluku o raspisivanju parlamentarnih

Beta pre 4 sati
Mi ćemo da vam odsviramo poslednji valcer

Mi ćemo da vam odsviramo poslednji valcer

Radar pre 4 sati
Srbija kao fabrika naoružanja Izraela

Srbija kao fabrika naoružanja Izraela

Radar pre 4 sati