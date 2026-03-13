(Video) Drejper napao Medvedeva: Rus slavio i zakazao polufinale sa Alkarazom, za finale i Siner-Zverev

Dnevnik pre 1 sat
(Video) Drejper napao Medvedeva: Rus slavio i zakazao polufinale sa Alkarazom, za finale i Siner-Zverev

Britanski teniser Džek Drejper završio je učešće na turniru u Indijan Velsu u četvrtfinalu, pošto ga je savladao Rus Danil Medvedev rezultatom 6:1, 7:5.

Medvedev je tako prekinuo odbranu titule britanskog tenisera, ali je meč obeležila kontroverzna situacija iz drugog seta koja je izazvala burnu reakciju publike. Pri rezultatu 5:5 i 15:0 za Drejpera na njegov servis, Britanac je tokom jedne razmene raširio ruke kako bi pokazao da smatra da je Medvedevljev forhend završio u autu. Poen se ipak nastavio još nekoliko udaraca, pre nego što je Rus pogrešio i poslao bekhend u mrežu. Medvedev je potom zatražio
