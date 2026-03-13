NBS: Februarska inflacija blago ubrzala, najviše doprineo rast cena neprerađene hrane

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
NBS: Februarska inflacija blago ubrzala, najviše doprineo rast cena neprerađene hrane

Međugodišnja inflacija u februaru je blago ubrzala u odnosu na januar i iznosila je 2,5 odsto, čime je nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije (NBS), objavila je NBS, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku.

Kada je reč o mesečnoj inflaciji, ona je u februaru iznosila 0,5 odsto i bila je, u najvećoj meri, vođena sezonskim rastom cena neprerađene hrane, 2,1 odsto, a zatim rastom cena naftnih derivata, 1,5 odsto i usluga, 0,5 odsto. Cene hrane i bezalkoholnih pića su na mesečnom nivou u proseku bile veće za 0,9 odsto, uz rast cena svežeg povrća, 6,7 odsto i svežeg voća, 3,3 odsto, kao i blagi rast cena prerađene hrane, 0,2 odsto. S druge strane, nastavljen je pad cena
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Rast veleprodajnih cena u Nemačkoj 1,2 odsto u februaru međugodišnje

Rast veleprodajnih cena u Nemačkoj 1,2 odsto u februaru međugodišnje

Politika pre 8 minuta
RZS: Cene ugostiteljskih usluga veće za 4,8 odsto nego pre godinu dana

RZS: Cene ugostiteljskih usluga veće za 4,8 odsto nego pre godinu dana

Pressek pre 58 minuta
Srbiju zahvatio talas poskupljenja: Inflacija ne miruje, a evo na čemu građani ipak mogu da uštede

Srbiju zahvatio talas poskupljenja: Inflacija ne miruje, a evo na čemu građani ipak mogu da uštede

Mondo pre 57 minuta
Republički zavod za statistiku: Raste inflacija

Republički zavod za statistiku: Raste inflacija

Vranje news pre 1 sat
NBS objavila nove podatke: Februarska inflacija blago ubrzala, a evo koja hrana nam najviše prazni novčanike

NBS objavila nove podatke: Februarska inflacija blago ubrzala, a evo koja hrana nam najviše prazni novčanike

Blic pre 2 sata
NBS objavila nove podatke Republičkog zavoda za statistiku: Inflacija veća u februaru, evo šta je najviše praznilo kućni budžet…

NBS objavila nove podatke Republičkog zavoda za statistiku: Inflacija veća u februaru, evo šta je najviše praznilo kućni budžet

Dnevnik pre 1 sat
NBS: Februarska inflacija blago ubrzala, najviše doprineo rast cena neprerađene hrane

NBS: Februarska inflacija blago ubrzala, najviše doprineo rast cena neprerađene hrane

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaInflacijaNarodna Banka SrbijeZavod za statistiku

Ekonomija, najnovije vesti »

Vlada Srbije privremeno smanjuje akcize na naftne derivate zbog rasta cena sirove nafte

Vlada Srbije privremeno smanjuje akcize na naftne derivate zbog rasta cena sirove nafte

Naslovi.ai pre 8 minuta
Vlada smanjila akcize na naftne derivate

Vlada smanjila akcize na naftne derivate

RTV pre 7 minuta
Nove cene goriva: U narednih sedam dana skuplji i evrodizel i benzin

Nove cene goriva: U narednih sedam dana skuplji i evrodizel i benzin

Newsmax Balkans pre 3 minuta
AI kao izgovor: kako kompanije 'peru' otkaze preko veštačke inteligencije

AI kao izgovor: kako kompanije 'peru' otkaze preko veštačke inteligencije

Bloomberg Adria pre 3 minuta
NBS: Od 5. maja brže i jeftinije transakcije sa 27 evropskih zemalja u okviru SEPA platne šeme

NBS: Od 5. maja brže i jeftinije transakcije sa 27 evropskih zemalja u okviru SEPA platne šeme

Nedeljnik pre 8 minuta