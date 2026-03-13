NBS: Februarska inflacija blago ubrzala, najviše doprineo rast cena neprerađene hrane

Međugodišnja inflacija u februaru je blago ubrzala u odnosu na januar i iznosila je 2,5 odsto, čime je nastavila da se kreće ispod centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije (NBS), objavila je NBS, pozivajući se na podatke Republičkog zavoda za statistiku.

Kada je reč o mesečnoj inflaciji, ona je u februaru iznosila 0,5 odsto i bila je, u najvećoj meri, vođena sezonskim rastom cena neprerađene hrane, 2,1 odsto, a zatim rastom cena naftnih derivata, 1,5 odsto i usluga, 0,5 odsto. Cene hrane i bezalkoholnih pića su na mesečnom nivou u proseku bile veće za 0,9 odsto, uz rast cena svežeg povrća, 6,7 odsto i svežeg voća, 3,3 odsto, kao i blagi rast cena prerađene hrane, 0,2 odsto. S druge strane, nastavljen je pad cena