RTV Golija postaje deo sistema koji već okuplja TV Lav Plus, TV5 Užice i TV Priboj

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
RTV Golija postaje deo sistema koji već okuplja TV Lav Plus, TV5 Užice i TV Priboj

Kompanija Best Media Team, iza koje stoje izdavači tabloida Alo i Informer, preuzela je RTV Goliju iz Ivanjice.

Time se dodatno širi regionalni medijski sistem u kojem već funkcionišu TV Lav Plus, TV5 Užice i TV Priboj, televizije koje su u prethodnom periodu pokrenule nekoliko novih i veoma gledanih emisija. Među njima posebno se izdvajaju emisije „Raport“ i „Dnevnik Zapadne Srbije“, koji vodi novinar Gvozden Nikolić. Ovaj dnevnik emituje se svakog dana u 16.30 i 20 časova na TV Lav Plus, TV5 Užice i TV Priboj, a uskoro će program biti dostupan i gledaocima na području
