Sunčano i toplo vreme, dnevne temperature do 20 stepeni

Najviša dnevna temperatura dostizaće do 20 stepeni.

Vetar će biti slab do umeren, sa istoka i jugoistoka, dok će u Banatu i Braničevu povremeno duvati i jak vetar. Jutarnje temperature kretaće se od -2 stepena, dok će dnevne doseći i do 20 stepeni. U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano i neuobičajeno toplo za ovaj period godine, sa najnižom temperaturom oko 7 stepeni, a najvišom do 20 stepeni. Prognoza za naredne dane Do 19. marta očekuju se hladna jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, dok se na