Sunčano i toplo vreme, dnevne temperature do 20 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Najviša dnevna temperatura dostizaće do 20 stepeni.

Vetar će biti slab do umeren, sa istoka i jugoistoka, dok će u Banatu i Braničevu povremeno duvati i jak vetar. Jutarnje temperature kretaće se od -2 stepena, dok će dnevne doseći i do 20 stepeni. U Beogradu će tokom dana biti pretežno sunčano i neuobičajeno toplo za ovaj period godine, sa najnižom temperaturom oko 7 stepeni, a najvišom do 20 stepeni. Prognoza za naredne dane Do 19. marta očekuju se hladna jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, dok se na
Vremenska prognoza za vikend

OK radio pre 1 sat
U Zaječaru prepodne tmurno, popodne razvedravanje - temperatura do 13 stepeni

Glas Zaječara pre 1 sat
Zadržava se toplo i sunčano vreme, temperatura od 15 do 20 stepeni

N1 Info pre 2 sata
Vreme danas: Jutro hladno, pa topao dan

Nedeljnik pre 1 sat
Vreme za šetnju: Sunčan petak i prijatan vikend u Nišu

Niške vesti pre 2 sata
Kraj uživanja u lepom vremenu: Čubrilo otkriva kada će temperatura drastično pasti

Mondo pre 2 sata
Ovo je tačan datum promene vremena u Srbiji! Očekuju se kiša i grmljavina: Evo kome će zahlađenje doneti sneg

Telegraf pre 1 sat
Banat

Pojedine ulice u Veterniku bez vode

Radio 021 pre 6 minuta
Juče je u Zrenjaninu održana deseta redovna sednica Skupštine grada Zrenjanina, pogledajte izveštaj Skupština grada?

Volim Zrenjanin pre 36 minuta
Novosađani i Karlovčani i danas odaju poštu poginulima na Železničkoj stanici

Moj Novi Sad pre 36 minuta
Vremenska prognoza za vikend

OK radio pre 1 sat
U Zaječaru prepodne tmurno, popodne razvedravanje - temperatura do 13 stepeni

Glas Zaječara pre 1 sat