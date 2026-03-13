No pasaran, Fenerova istorijska serija staje u Beogradu: Crvena zvezda overila duplu pobedu nad šampionom Evrope!

Dominacija nad timom koji je podigao pehar! Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su jednu od najvećih pobeda sezone, savladavši Fenerbahče rezultatom 79:73 u 31. kolu Evrolige, u meču punom preokreta, drame i energije koja je nosila tim do kraja.

Ovim trijumfom crveno-beli su prekinuli niz od 19 uzastopnih pobeda Fenerbahčea u svim takmičenjima, čime su zaustavili zahuktalu mašineriju šampiona Evrope. Belgrade is on fire. 🔥 #kkcz pic.twitter.com/Bgjf3jGPYg — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) March 13, 2026 Zvezda je meč otvorila furiozno. Energija Čimea Monekea i Džordana Nvore donela je rano vođstvo od 10:2, a Arena je bukvalno „gorela“. Međutim, odgovor gostiju bio je brz i snažan. Vejd