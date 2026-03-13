ANEM: Alo i Informer kupili i RTV Golija iz Ivanjice i Televiziju Kikinda

Insajder pre 58 minuta
Ćerka firma izdavača tabloida Alo i Informer "Best Media Team" kupila je RTV Golija iz Ivanjice i Televiziju Kikinda, saopštila je danas Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM).

Kako se navodi, to su osmi i deveti medij koje je "Best Media Team" kupio od početka ove godine. RTV Golija d.o.o. izdavač je medija TV Golija, a do sada su vlasnici ovog lokalnog glasila bili Jasminka Jovanović, Milan Jovanović i Miloš Jovanović, dok je Televiziju Kikinda, koja ima registrovan internet portal i televiziju, prodala ovoj firmi Ivana Radojević. ANEM-a podseća da je "Best Media Team" od početka godine kupio užičke medije Televiziju 5 i TV Lav Plus, TV
N1 Info pre 58 minuta
Radio 021 pre 24 minuta
Nova pre 54 minuta
Danas pre 34 minuta
N1 Info pre 1 sat
Insajder pre 58 minuta
N1 Info pre 58 minuta