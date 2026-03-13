BLOG UŽIVO: Poginulo šest američkih vojnika, eksplozije u Teheranu i centralnom Izraelu, SAD šalju marince na Bliski istok

Sukob na Bliskom istoku ne jenjava, dok se borbe između SAD, Izraela i Irana nastavljaju i dalje utiču na bezbednosnu situaciju širom regiona. Američka vojska je saopštila da je svih šest članova posade u avionu za dopunu goriva poginulo kada se letelica srušila u četvrtak u Iraku. SAD su navele da incident "nije posledica neprijateljske vatre", ali je jedna proiranska grupa preuzela odgovornost. Pentagon raspoređuje ekspedicionu jedinicu marinaca na Bliski istok. Reč je o jedinici za brze odgovore koja se

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei "povređen", ali da je nejasno da li su SAD za to odgovorne. "Pa, zapravo nije potpuno jasno. Mislim, očigledno je da je tamo veoma haotično okruženje", rekao je Vens novinarima u Severnoj Karolini, napominjući da i SAD i Izrael napadaju više ciljeva. On je kazao da znaju da je povređen. "Ne znamo tačno koliko ozbiljno, ali znamo da je povređen",