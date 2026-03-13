Danas se navršava 11 godina od pada vojnog helikoptera kod Beograda i pogibije sedam osoba

Insajder pre 1 sat
Danas se navršava 11 godina od pada vojnog helikoptera kod Beograda i pogibije sedam osoba

Danas se navršava 11 godina od kada se u blizini Beograda noću i u magli srušio transportni helikopter Mi-17 Vojske Srbije i poginulo je sedam osoba.

Povodom godišnjice pomen na mestu pada helikoptera priređuju članovi porodice i kolege poginule posade - pripadnika Vojske Srbije, medicinskog osoblja i bebe koju su evakuisali. Helikopter se srušio 13. marta, 2015. u širem rejonu aerodroma "Nikola Tesla" u Surčinu, na povratku iz Raške odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara. Poginuli su pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Trajić, mehaničar letač Ivan
