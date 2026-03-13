Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Članovi porodica, prijatelji, kolege i pripadnici udruženja vojnih veterana odali su danas poštu stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina, ne mestu nesreće u blizini civilnog aerodroma "Nikola Tesla" kod Beograda.

Na mestu gde se srušio helikopter prisutni su palili sveće i ostavljali cveće, a jedan od pripadnika vojnih veterana držao je zastavu Srbije. Kako javlja reporter Insajdera, na obeležavanju su bile kolege, članovi porodica, studenti DUNP-a, predstavnici zborova građana i političkih stranaka. Okupljeni su istakli da veruju da će doći dan "kada će ovi mučenici dobiti spomenik i poštovanje čitave nacije". Na današnji dan pre 11 godina, noću i u magli, srušio se