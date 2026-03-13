"Ajatolah je ranjen i unakažen"! Amerika šalje 2.200 marinaca i tri ratna broda na Bliski istok! B-2 stelt bombarderi poleteli ka Iranu! (video, foto)

Od najnovijeg Hronološki Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je zvanične snimke poletanja strateških stelt bombardera B-2A Spirit iz vazdušne baze u Misuriju. "B-2 stelt bombarderi poleću da bi izvršili misiju tokom operacije "Epski gnev", isporučujući udare dugog dometa kako bi ne samo eliminisali pretnju današnjeg iranskog režima, već i onemogućili njihovu sposobnost da se u budućnosti ponovo izgrade", navodi se u objavi CENTCOM-a na društvenoj mreži X.