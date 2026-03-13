Auuu, šta je uradio Dončić u jeku priča o ljubavnom krahu! Protrljajte oči, ovo je malo ko očekivao!

Kurir pre 54 minuta
Auuu, šta je uradio Dončić u jeku priča o ljubavnom krahu! Protrljajte oči, ovo je malo ko očekivao!

Dok se širom sveta piše o rastanku od Anamarije Goltes i njihovih problema i borbe za starateljstvo nad ćerkama, Luka Dončić se trudi da na terenu bude najbolja verzija sebe.

Deluje da mu to polazi za rukom, pošto je u noći između četvrtka i petka odigrao utakmicu sezone i ujedno ostvario poenterski rekord otkako je trejdovan iz Dalasa. Los Anđeles Lejkersi su pobedili Čikago rezultatom 142:130, a Dončić je za 37 minuta na terenu postigao 51 poena, uz 10 skokova, devet asistencija, tri ukradene lopte i jednu blokadu. Slovenac je pogodio 17 od 31 šut iz igre uključujući i devet trojki iz 14 pokušaja. Predvodio je svoj tim do pobede u
