"Da ispratim svog batu lepo" Darko Lazić jeca na ulazu u kuću u Brestaču, mama Branka jedva stoji od bola: Danas sahrana Dragana Lazića (foto/video)

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u sredu, 11. marta, oko 17 sati, biće sahranjen danas na groblju u Brestaču.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni. U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana. - Da ispratim mog batu lepo”, zajecao je Darko ulazeći u kuću. On sve vreme plače, a u jednom trenutku smo primetili i