"Da ispratim svog batu lepo" Darko Lazić jeca na ulazu u kuću u Brestaču, mama Branka jedva stoji od bola: Danas sahrana Dragana Lazića (foto/video)

Kurir pre 36 minuta
"Da ispratim svog batu lepo" Darko Lazić jeca na ulazu u kuću u Brestaču, mama Branka jedva stoji od bola: Danas sahrana…

Brat Darka Lazića, Dragan Lazić, koji je stradao u saobraćajnoj nesreći u sredu, 11. marta, oko 17 sati, biće sahranjen danas na groblju u Brestaču.

Darko Lazić i njegova supruga Katarina Lazić izašli su iz svoje porodične kuće u Brestaču, kako bi polako počeli sa pripremama i organizacijom današneg ispraćaja Dragana na večni počinak. Oni su vidno potreseni. U jednom trenutku Darko se odvojio od supruge i uputio da još jednom ode i poljubi kovčeg u kome se nalazi telo njegovog brata Dragana. - Da ispratim mog batu lepo”, zajecao je Darko ulazeći u kuću. On sve vreme plače, a u jednom trenutku smo primetili i
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

"Da ispratim mog batu lepo", Darko Lazić zakukao ispred porodične kuće, sprema se za sahranu Dragana

"Da ispratim mog batu lepo", Darko Lazić zakukao ispred porodične kuće, sprema se za sahranu Dragana

Blic pre 31 minuta
Bolno jutro u Brestaču: Branka Lazić u crnini, iscrpljena od suza i neprospavane noći: Danas sahranjuje sina Dragana, šatori u…

Bolno jutro u Brestaču: Branka Lazić u crnini, iscrpljena od suza i neprospavane noći: Danas sahranjuje sina Dragana, šatori u dvorištu

Blic pre 36 minuta
Muk u Brestaču na dan sahrane Dragana Lazića: Darko vrši poslednje pripreme za ispraćaj brata

Muk u Brestaču na dan sahrane Dragana Lazića: Darko vrši poslednje pripreme za ispraćaj brata

Mondo pre 30 minuta
Sahrana Dragana Lazića uživo: Ljudi pristižu da se oproste od brata Darka Lazića, a njegove reči slamaju srca (video)

Sahrana Dragana Lazića uživo: Ljudi pristižu da se oproste od brata Darka Lazića, a njegove reči slamaju srca (video)

Mondo pre 1 minut
Oglasio se Darko Lazić na dan sahrane mlađeg brata: "Zbog tebe je rana večna"

Oglasio se Darko Lazić na dan sahrane mlađeg brata: "Zbog tebe je rana večna"

Mondo pre 6 minuta
Darko Lazić poljubio kovčeg svog brata, pa samo izustio: "Da ispratimo lepo mog batu"

Darko Lazić poljubio kovčeg svog brata, pa samo izustio: "Da ispratimo lepo mog batu"

Telegraf pre 16 minuta
"Zbog tebe je rana večna" Darko Lazić podelio Draganovo poslednje pojavljivanje pred kamerama, ovi stihovi danas bole jače

"Zbog tebe je rana večna" Darko Lazić podelio Draganovo poslednje pojavljivanje pred kamerama, ovi stihovi danas bole jače

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Darko LazićSahranadragan lazic

Zabava, najnovije vesti »

Morisi otkazao koncert u Valensiji jer se nije naspavao

Morisi otkazao koncert u Valensiji jer se nije naspavao

Danas pre 16 minuta
Mirče progovorio o bivšoj Ani Radulović: Evo da li ga je Goga Gačić muvala, pa je pao razvod sa voditeljkom: "Kažu da je…

Mirče progovorio o bivšoj Ani Radulović: Evo da li ga je Goga Gačić muvala, pa je pao razvod sa voditeljkom: "Kažu da je rasturačica brakova, a hoću još dece" (video)

Blic pre 36 minuta
"Kupio sam sinu kuću, a onda mi je na najgori mogući način zabio nož u leđa": Otac nakon svađe doneo radikalnu odluku - "Kad…

"Kupio sam sinu kuću, a onda mi je na najgori mogući način zabio nož u leđa": Otac nakon svađe doneo radikalnu odluku - "Kad sam to video, pukao sam!"

Blic pre 36 minuta
Bolno jutro u Brestaču: Branka Lazić u crnini, iscrpljena od suza i neprospavane noći: Danas sahranjuje sina Dragana, šatori u…

Bolno jutro u Brestaču: Branka Lazić u crnini, iscrpljena od suza i neprospavane noći: Danas sahranjuje sina Dragana, šatori u dvorištu

Blic pre 36 minuta
"Da ispratim mog batu lepo", Darko Lazić zakukao ispred porodične kuće, sprema se za sahranu Dragana

"Da ispratim mog batu lepo", Darko Lazić zakukao ispred porodične kuće, sprema se za sahranu Dragana

Blic pre 31 minuta