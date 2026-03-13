Osam sadnica od osam razreda: Gest maturanata lozničke Tehničke škole (foto)

LOZNICA – Školski park koji okružuju lozničke četiri srednje škole od juče je bogatiji za osam sadnica stabala zahvaljujući učenicima završnih razreda Tehničke škole.

Prema rečima direktorice Milijane Ninković oni su u delo pretočili inicijativu njihovog veroučitelja Saše Mijatovića i obogatili na taj način park u kome loznički srednjoškolci, ali i brojni Lozničani, pogotovo roditelji sa malom decom, provode dosta vremena. - Svako od naših osam odeljenja završnih razreda, učenika treće i četvrte godine, posadilo je po jednu sadnicu kao uspomenu na njih. Podršku su nam pružili Grad i JP ''Loznica razvoj'' koje nam je dalo