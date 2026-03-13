Stravična nesreća na Kragujevačkom putu, auto sleteo s puta: Muškarac i žena teško povređeni, hitno prebačeni u Urgentni centar! Lekari im se bore za život

Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas na Kragujevačkom putu kada je automobil sleteo sa puta.

Prema prvim informacijama, u vozilu su se nalazili šezdesetpetogodišnji muškarac i žena koji su zadobili teške telesne povrede. Ekipe Hitne pomoći su odmah izašle na lice mesta, a povređeni su prebačeni u Urgentni centar, lekari su im konstatovali teške teesne povrede u vidu povreda glave i grudnog koša i trenutno im se bore zaživot. Uviđaj je u toku, a nadležni pokušavaju da utvrde uzrok sletanja vozila sa kolovoza, uključujući mogućnost neprilagođene brzine ili