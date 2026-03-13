Stravični snimci, poginulo najmanje 50 ljudi! Vlasti pozvale na hitnu evakuaciju, razorne poplave u afričkoj državi, nestalo 125 osoba! (video)

Najmanje 50 ljudi je poginulo, a 125 se vodi kao nestalo u odronima u tri okruga u Etiopijiposle nedelju dana obilne kiše.

Iz štaba za vanredne situacije rekli su da je tokom spasilačke operacije jedna osoba živa izvučena iz blata. Odorni su u tri okruga gde su vlasti pozvale stanovnike da se evakuišu dok kiša i dalje pada. Klizišta i poplave su česti u Etiopiji tokom kišne sezone. (Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)