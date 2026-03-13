Alo i Informer kupuju lokalne televizije širom Srbije: Medijski gigant u nastajanju

Luftika pre 1 sat
Alo i Informer kupuju lokalne televizije širom Srbije: Medijski gigant u nastajanju

Ćerka firma izdavača tabloida Alo i Informer, Best Media Team, kupila je osmi i deveti lokalni medij od početka ove godine.

Kako se navodi u Agenciji za privredne registre (APR), ova kompanija od juče poseduje i RTV Goliju iz Ivanjice i Televiziju Kikinda, koja ima i registrovan portal. Ova firma od početka 2026. kupila je užičke medije Televiziju 5 i TV Lav Plus, TV Priboj, portal valjevo5.rs, RTV Bačka Palanka, Lotel Plus iz Loznice i Santos televiziju iz Zrenjanina. Firma Best Media Team registrovana je zvanično 24. decembra prošle godine i najpre je bila u vlasništvu kompanije Alo
