Mesec dana u Srbiji između 12 i 90 hiljada dinara

Medijalna neto zarada za decembar 2025. godine iznosila je 90.819 dinara, što znači da je polovina stanovnika Srbije ostvarivala manje od navedenog iznosa. Cene hrane i stanovanja nastavljaju da skaču, a čak 150.000 ljudi mesec preživljava 12.000 dinara.

Podaci iz najnovijeg Mesečnog statističkog biltena Republičkog zavoda za statistiku (RZS) pokazuju da je u decembru 2025. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, promet robe u trgovini na malo u stalnim cenama veći je za 8,5%. Takođe, podaci RZS pokazuju da su cene proizvoda i usluga lične potrošnje u februaru 2026. godine, u odnosu na januar 2026. godine, u proseku povećane za 0,5%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema