Stefanović: Đinđić ratovao protiv kriminalaca, Vučić sa takvima urniše Srbiju

Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde (SSP) Borko Stefanović izjavio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić "ni na dan ubistva Zorana Đinđića nije mogao da se uzdrži od vređanja pokojnog premijera". "Teško je smireno odgovoriti na novo i višesatno iživljavanje Aleksandra Vučića na RTS-u prema građanima Srbije.

Aleksandre Vučiću, ni na dan ubistva Zorana Đinđića nisi u stanju da se uzdržiš od vređanja mrtvog premijera Srbije kroz radikalsko pitanje - A šta je to urađeno do 2003", upitao je predsednika u saopštenju Borko Stefanović. Nastavio je: "Skoro ništa, osim što je nakon vaših radikalskih ratova, krvi, sankcija i izolacije, vratio Srbiju u svet, vratio penzije koje ste oteli narodu, povećao plate i penzije i počeo hapšenje vaših kriminalaca koji su Srbiju pretvorili