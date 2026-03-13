Zadržava se toplo i sunčano vreme, temperatura od 15 do 20 stepeni

N1 Info pre 1 sat  |  Sara Botić
Pod uticajem toplog vazduha ostajemo i u petak i za dane vikenda.

Noći će i dalje biti sveže, a dani prijatno topli, sa temperaturom od 15 do 20 stepeni. Istovremeno, sa zapada dolazi do priliva nestabilnog vazduha, tako da u poslepodnevnim časovima postoje uslovi za razvoj oblačnosti koja može doneti pljuskove, loklano i grmljaivnu, ali samo na jugozapadu Srbije. U ostatku zemlje vreme će biti sunčano, suvo i stabilno. Danas do kraja dana kiša moguća u planinskim predelima. Košava u jačanju, posebno u Banatu i Pomoravlju.
