Protest podrške privedenom nastavniku ispred OŠ „Prva vojvođanska brigada“

Protest podrške privedenom nastavniku ispred OŠ „Prva vojvođanska brigada“

Nastavnici, učenici i roditelji protestuju ovog jutra ispred OŠ „Prva vojvođanska brigada“, reagujući na to što je ranije ove nedelje policija sa časa izvela nastavnika Valentina Novačića, koji je u tom trenutku predavao, piše N1.

Prema navodima roditelja i zaposlenih, policijska intervencija izazvala je uznemirenje među učenicima. Ocenjuju da je takvim postupanjem povređeno pravo nastavnika. NEKADAŠNJI Direktor uhapšen u ponedeljak Podsetimo, u ponedeljak je izašla vest da je nekadašnji direktor OŠ „Prva vojvođanska brigada“ uhapšen zajedno s još nekoliko zaposlenih zbog zloupotrebe službenog položaja. U utorak je Valentin Novačić držao nastavu, a uniformisana policija je došla i izvela ga
Protest ispred "Prve vojvođanske brigade": Podrška nastavniku koga je policija pred đacima izvela sa časa

Roditelji ispred OŠ "Prva vojvođanska brigada" nakon što je policajac ušao na čas

Protest ispred "Prve vojvođanske brigade": Podrška nastavniku koga je policija pred đacima izvela sa časa VIDEO

