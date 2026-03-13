Vlada Srbije donela odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo za 20%

Nedeljnik pre 17 minuta
Vlada Srbije donela odluku o privremenom smanjenju akciza na gorivo za 20%

Vlada Republike Srbije usvojila je odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte, koja se odnosi na olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja.

Ova mera primenjuje se od danas pa sve do 15. aprila 2026. godine, objavljeno je u Službenom glasniku. Razlog za ovakvu odluku Vlade je „značajno povećanje proizvođačkih cena derivata nafte, koje je direktna posledica rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu“, stoji u obrazloženju odluke. novi iznosi akciza Prema novoj uredbi, akciza na olovni benzin iznosi 61,24 dinara po litru, dok je za bezolovni benzin utvrđen iznos od 57,60 dinara po litru. Takođe, za gasna
