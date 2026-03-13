Makron i Zelenski o ublažavanju sankcija na rusku naftu: "Rusija greši ako misli da će joj rat u Iranu ponuditi predah"
Newsmax Balkans pre 44 minuta | Newsmax Balkans
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da američka odluka o jednokratnom ublažavanju sankcija na rusku naftu može doneti Moskvi oko deset milijardi dolara za nastavak rata, dok je francuski predsednik Emanuel Makron rekao da sukob na Bliskom istoku ne opravdava ukidanje sankcija.
Emanuel Makron je izjavio da Rusija greši ako misli da će sukob na Bliskom istoku smanjiti pritisak na nju, prenosi France 24. "Danas Rusija možda veruje da će joj rat u Iranu ponuditi predah. Greši", rekao je Makron na zajedničkoj konferenciji sa Zelenskim u Parizu. "Izuzeća koje je SAD privremeno odobrila radi ublažavanja skoka cena nafte su privremena i ograničena", rekao je Makron. Volodimir Zelenski je saglasan da se mora nastaviti sa pritiskom na Rusiju