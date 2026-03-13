Patrijarh Porfirije pisao svetskim državnicima: Ne dozvolite da srpski narod bude izgnan sa Kosova i Metohije

Patrijarh srpski Porfirije uputio je pismo papi Lavu XIV, predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, predsedniku SAD Donaldu Trampu, kao i drugim važnim evropskim i svetskim državnicima, pozivajući ih da spreče primenu zakona o stancima koji nameće Priština.

Pismo je upućeno i predsedniku Francuske Emanuelu Makronu, premijerki Italije Đorđi Meloni, premijeru Velike Britanije Kiru Strameru, kancelaru Savezne Republike Nemačke Fridrihu Mercu, kao i generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu i generalnom direktoru Uneska Haledu el Enaniju, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Porfirije je upozorio da primenom ovog zakona ne bi bio doveden u pitanje samo rad Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici,