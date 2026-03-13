SAD izgubile avion u Iraku: Desetine povređenih u raketnom napadu Irana na Izrael, poginula dva strana radnika u Omanu

Ratna dejstva u regionu Bliskog istoka se ne smiruju, otkako su 28. februara vojne snage Izraela i Sjedinjenih Američkih Država napale Iran.

Više desetina ljudi uglavnom je lakše povređeno nakon što su iranski projektili pogodili grad na severu Izraela u ranim jutarnjim satima, saopštila je izraelska služba za hitne slučajeve. Služba hitne pomoći Magen David Adom (MDA) navela je da su bolničari zbrinuli 58 pacijenata i transportovali ih u lokalne bolnice nakon napada u Zarziru, blizu grada Nazareta, prenosi Times of Israel.