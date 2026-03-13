Koliko novca balkanske dijaspore šalju kući? Srbi dobili 5,77 milijardi dolara iz inostranstva

Nova ekonomija pre 3 sata
Srpska dijaspora i stanovnici Srbije koji rade za inostrane kompanije doneli su oko 5,77 milijardi dolara u 2024. godini, što čini 6,4 odsto bruto domaćeg proizvoda, prema podacima Svetske banke.

Ovaj procenat se smanjio u poređenju sa prethodnim godinama. Udeo doznaka u BDP-u još je veći kod Hrvatske (7,2 odsto), Albanije (8,4 odsto), Bosne i Hercegovine (10,6 odsto) i Crne Gore (10,3 procenata). Kod Slovačke, Slovenije i Severne Makedonije udeo je veoma mali i iznosi 1-2 odsto BDP-a. Kada se posmatra stvarna vrednost ličnih doznaka iz dijaspore, najviše novca prima Hrvatska – oko 6,7 milijardi dolara, sledi Srbija sa 5,77 milijardi i Bosna i Hercegovina
Otvori na novaekonomija.rs

Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaHrvatskaSlovenijaBosna i HercegovinaSvetska bankaBDPMakedonijaAlbanijaSeverna MakedonijaDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

