Koliko novca balkanske dijaspore šalju kući? Srbi dobili 5,77 milijardi dolara iz inostranstva

Srpska dijaspora i stanovnici Srbije koji rade za inostrane kompanije doneli su oko 5,77 milijardi dolara u 2024. godini, što čini 6,4 odsto bruto domaćeg proizvoda, prema podacima Svetske banke.

Ovaj procenat se smanjio u poređenju sa prethodnim godinama. Udeo doznaka u BDP-u još je veći kod Hrvatske (7,2 odsto), Albanije (8,4 odsto), Bosne i Hercegovine (10,6 odsto) i Crne Gore (10,3 procenata). Kod Slovačke, Slovenije i Severne Makedonije udeo je veoma mali i iznosi 1-2 odsto BDP-a. Kada se posmatra stvarna vrednost ličnih doznaka iz dijaspore, najviše novca prima Hrvatska – oko 6,7 milijardi dolara, sledi Srbija sa 5,77 milijardi i Bosna i Hercegovina