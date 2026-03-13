Eliminisao Novaka, pa mu presudila sudijska odluka: Ceo svet bruji o bizarnoj sceni koja je lansirala Medvedeva u polufinale, razgovor na mreži objasnio koliko je sve bilo ludo VIDEO

Danil Medvedev je neočekivano lako slomio otpor Džeka Drejpera sa 6:1, 7:5 i uspeo da se plasira u polufinale Indijan Velsa. Ipak, svi pričaju o jednoj sudijskoj odluci i sceni koja je privukla pažnju.

Ruski teniser je konačno pokazao barem delić onog tenisa koji mu je tokom 2021. godine doneo najbolju sezonu u karijeri koju je krunisao osvajanjem US Opena. Ipak, sada je sat i 17 minuta igre stalo u jednu odluku Ameli Tort. Naime, prilikom jedne razmene je Drejper bio siguran da je loptica završila u autu, pa je reagovao malo jačom gestikulacijom. Ta dramaturgija nije nepoznata na ATP turu, ali se ovog puta zbog toga pobunio Medvedev. Tort je presudila da to nije