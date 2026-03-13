Eliminisao Novaka, pa mu presudila sudijska odluka: Ceo svet bruji o bizarnoj sceni koja je lansirala Medvedeva u polufinale, razgovor na mreži objasnio koliko je sve bilo ludo VIDEO

Nova pre 59 minuta
Eliminisao Novaka, pa mu presudila sudijska odluka: Ceo svet bruji o bizarnoj sceni koja je lansirala Medvedeva u polufinale…

Danil Medvedev je neočekivano lako slomio otpor Džeka Drejpera sa 6:1, 7:5 i uspeo da se plasira u polufinale Indijan Velsa. Ipak, svi pričaju o jednoj sudijskoj odluci i sceni koja je privukla pažnju.

Ruski teniser je konačno pokazao barem delić onog tenisa koji mu je tokom 2021. godine doneo najbolju sezonu u karijeri koju je krunisao osvajanjem US Opena. Ipak, sada je sat i 17 minuta igre stalo u jednu odluku Ameli Tort. Naime, prilikom jedne razmene je Drejper bio siguran da je loptica završila u autu, pa je reagovao malo jačom gestikulacijom. Ta dramaturgija nije nepoznata na ATP turu, ali se ovog puta zbog toga pobunio Medvedev. Tort je presudila da to nije
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Rus osvetio Đokovića, Alkaras kao furija!

Rus osvetio Đokovića, Alkaras kao furija!

B92 pre 5 minuta
Skandal u Indijan Velsu! Sudija "eliminisao" Novakovog dželata (video)

Skandal u Indijan Velsu! Sudija "eliminisao" Novakovog dželata (video)

Večernje novosti pre 5 minuta
Drejper eliminisan odmah nakon trijumfa nad Đokovićem, repriza dva finala Indijan Velsa u polufinalu

Drejper eliminisan odmah nakon trijumfa nad Đokovićem, repriza dva finala Indijan Velsa u polufinalu

Danas pre 40 minuta
Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale Indijan Velsa

Svitolina bolja od Švjontek, Ribakina od Pegule za polufinale Indijan Velsa

Radio sto plus pre 10 minuta
Kompletirano moćno polufinale Indijan Velsa! Alkaraz i Medvedev zakazali spektakl!

Kompletirano moćno polufinale Indijan Velsa! Alkaraz i Medvedev zakazali spektakl!

Kurir pre 35 minuta
Impresivni Alkaraz u polufinalu Indijan Velsa, Španac stigao Đokovića i Nadala

Impresivni Alkaraz u polufinalu Indijan Velsa, Španac stigao Đokovića i Nadala

Sportske.net pre 50 minuta
Švjontek eliminisana, Ribakina 2. na svetu!

Švjontek eliminisana, Ribakina 2. na svetu!

B92 pre 25 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TenisUS OpenATPIndijan VelsDanil Medvedev

Sport, najnovije vesti »

Novi dan, nova istorijska utakmica: Jokić uradio nešto što svi ostali košarkaši nisu više od pola veka!

Novi dan, nova istorijska utakmica: Jokić uradio nešto što svi ostali košarkaši nisu više od pola veka!

Hot sport pre 5 minuta
Vučić o kolegama: Divim se Penjaroji, ne volim kako igra Zvezda!

Vučić o kolegama: Divim se Penjaroji, ne volim kako igra Zvezda!

Sport klub pre 5 minuta
(VIDEO) Džumhur ljutito Vongu: Pogledaj me u lice i nasmej se

(VIDEO) Džumhur ljutito Vongu: Pogledaj me u lice i nasmej se

Sport klub pre 5 minuta
Rus osvetio Đokovića, Alkaras kao furija!

Rus osvetio Đokovića, Alkaras kao furija!

B92 pre 5 minuta
Jokić "istoričar" - novi rekord za preokret sa -20 VIDEO

Jokić "istoričar" - novi rekord za preokret sa -20 VIDEO

B92 pre 5 minuta