Srpska naučnica dobitnica medicinskog Oskara za prvu inovativnu mini tabletu namenjenu bebama

Nova pre 2 sata
Srpska naučnica dobitnica medicinskog Oskara za prvu inovativnu mini tabletu namenjenu bebama

Najprestižniju regionalnu nagradu u medicini, „International Medis Awards for Medical Research“, ove godine iz Srbije osvojila je prof. dr Milica Bajčetić sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo priznanje, koje međunarodna stručna komisija dodeljuje već dvanaestu godinu zaredom, nagrađuje najznačajnija istraživačka dostignuća lekara i farmaceuta iz zemalja srednje i istočne Evrope.

Svečana dodela nagrada održana je sinoć (12. marta) u glavnom gradu Slovenije. Komisija je pregledala 243 naučno-istraživačka rada, a kriterijume za nominaciju ove godine zadovoljilo je 196 prijava. Takođe, ove godine 42 stručna rada stigla su z Srbije, ali su samo dva nominovana za finale. Prof. dr Milica Bajčetić, profesorka Medicinskog fakultetu u Beogradu jedina je dobitnica iz Srbije ovogodišnje prestižne nagrade iz oblasti farmakologije. Naučni rad kojim je
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Srpska naučnica dobitnica međunarodne nagrade za medicinska istraživanja

Srpska naučnica dobitnica međunarodne nagrade za medicinska istraživanja

Insajder pre 1 sat
Srpska naučnica dobitnica medicinskog Oskara za prvu inovativnu mini tabletu namenjenu bebama

Srpska naučnica dobitnica medicinskog Oskara za prvu inovativnu mini tabletu namenjenu bebama

N1 Info pre 1 sat
Srpska naučnica osvojila Međunarodnu Medis nagradu za medicinska istraživanja

Srpska naučnica osvojila Međunarodnu Medis nagradu za medicinska istraživanja

RTK pre 1 sat
Srpska naučnica dobitnica je regionalne nagrade u oblasti medicine: Tableta namenjena bebama

Srpska naučnica dobitnica je regionalne nagrade u oblasti medicine: Tableta namenjena bebama

Radio 021 pre 1 sat
Srpska naučnica dobitnica medicinskog Oskara za prvu inovativnu mini tabletu namenjenu bebama

Srpska naučnica dobitnica medicinskog Oskara za prvu inovativnu mini tabletu namenjenu bebama

Nedeljnik pre 2 sata
Srpska naučnica dobila „medicinski Oskar“ za inovativnu terapiju namenjenu bebama

Srpska naučnica dobila „medicinski Oskar“ za inovativnu terapiju namenjenu bebama

Danas pre 2 sata
Prof. dr Milica Bajčetić dobitnica medicinskog Oskara za istraživanje o mini tableti namenjenoj bebama

Prof. dr Milica Bajčetić dobitnica medicinskog Oskara za istraživanje o mini tableti namenjenoj bebama

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SlovenijaOskar

Društvo, najnovije vesti »

Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Odata pošta stradalima u padu vojnog helikoptera pre 11 godina

Insajder pre 40 minuta
Upotreba veštačke inteligencije u pravosuđu - pravno neuređena

Upotreba veštačke inteligencije u pravosuđu - pravno neuređena

RTV pre 30 minuta
Studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije na Privrednoj Akademiji u Novom Sadu i Edukonsu u Sremskoj Kamenici

Studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije na Privrednoj Akademiji u Novom Sadu i Edukonsu u Sremskoj Kamenici

RTV pre 20 minuta
Ministarstvo prosvete objavilo gde studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije

Ministarstvo prosvete objavilo gde studenti sa Megatrenda mogu da nastave studije

Danas pre 5 minuta
Oglasilo se Ministarstvo prosvete povodom slučaja "Megatrend": Studenti mogu da nastave studiranje u ova 2 grada, ovo su svi…

Oglasilo se Ministarstvo prosvete povodom slučaja "Megatrend": Studenti mogu da nastave studiranje u ova 2 grada, ovo su svi detalji

Blic pre 25 minuta