11 godina od pada vojnog helikoptera, država slučaj zataškala, odgovorni i dalje na funkcijama

Resorni odbor (RO) Srbija centra (SRCE) za odbranu i unutrašnje poslove ukazuje javnosti da ni 11 godina posle slanja u smrt četiri člana posade i tri putnika vojnog helikoptera Mi-17 (dva medicinska radnika i bebe stare nekoliko dana) 13. marta 2015. niko nije snosio odgovornost, a slučaj je tužilaštvo obustavilo, iako je za to formirana komisija utvrdila niz nepravilnosti i kršenja strogih procedura letenja. Da će sve biti stavljeno u „fioku“ i odustati se od