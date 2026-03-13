Jokić nastavlja da piše istoriju, novi tripl-dabl za pobedu protiv San Antonija

Politika
Jokić nastavlja da piše istoriju, novi tripl-dabl za pobedu protiv San Antonija

Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su važnu pobedu na gostovanju protiv San Antonio Sparsa rezultatom 136:131

Košarkaši Denver Nagetsa ostvarili su važnu pobedu na gostovanju protiv San Antonio Sparsa rezultatom 136:131 i tako uspešno završili mini seriju od dva uzastopna gostovanja u NBA ligi. Nakon što su dan ranije ubedljivo savladali Hjuston Roketse sa čak 36 poena razlike, Nagetsi su uspeli da izdrže još jedan težak meč i stignu do novog trijumfa. Iako su tokom većeg dela susreta bili u zaostatku, gosti su u poslednjoj četvrtini pokazali karakter i kvalitet. Na nešto
