Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

INDIJAN VELS – Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se večeras u finale turnira u Indijan Velsa u konkurenciji dublova, pošto su u polufinalu savladale špansko/američku kombinaciju Kristina Buksa/Nikol Melihar-Martines rezultatom 6:3, 6:4), prenosi Tanjug. U finalu će se Krunić i Danilina sastati sa pobednikom duela između Italijanki, koje su prvi nosioci, Sara Erani/Jasmin Paolini i češko-američke kombinacije Katerina