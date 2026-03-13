Lil poražen kod kuće od Aston Vile

Lil poražen kod kuće od Aston Vile

Remi Bolonje i Rome, Midtjiland bolji od Foresta

LIL – Fubaleri Lila poraženi su večeras od Aston Vile rezultatom 1:0 u prvom meču osmine finala Lige Evrope. Jedini gol za pobedu engleskog tima, protiv ekipe koja je eliminisala Crvenu zvezdu, postigao je Oli Votkins u 61. minutu. Bolonja i Roma remizirali su 1:1, Panatinaikos je nadigrao Betis 1:0, dok je Porto slavio u Štutgartu 2:1, prenosi Tanjug. Midtjiland je u Notingemu bio bolji od Foresta 1:0, Selta i Lion su remizirali 1:1, Ferencvaroš je savladao Bragu
Ferencvaroš vratio vreme evropskog fudbala: muk na stadionu engleskog velikana u Ligi Evrope

Liga Evrope: Aston Vila bolja od Lila, remi u italijanskom derbiju

Siner silovito do polufinala Indijan Velsa, Amerikanac pregažen

Sabalenka se mučila ali prošla u polufinale Indijan Velsa

Liga konferencija: „Srpski" AEK praktično overio plasman u četvrtfinale

(VIDEO) I Dubai ušao u ozbiljnu trku sa Zvezdom za plej-of Evrolige

Krunić i Danilina u finalu Indijan Velsa u konkurenciji dublova

