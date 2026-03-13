Ublažavanje američkih sankcija podstiče kupovinu ruske nafte

Politika pre 22 minuta
Ublažavanje američkih sankcija podstiče kupovinu ruske nafte

SAD privremeno dozvolile prodaju Ruske sirove nafte i derivata

Specijalni izaslanik ruskog predsednika za ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev izjavio je da sve više država počinje da kupuje rusku naftu nakon ublažavanja američkih sankcija. SAD su prethodno izdale novu opštu licencu koja privremeno dozvoljava prodaju ruske sirove nafte i derivata utovarenih na brodove do 12. marta, što obuhvata oko 100 miliona barela, a mera važi do 11. aprila, podseća Sputnjik. Potpredsednik vlade Tajlanda Phiphat
