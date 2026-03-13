Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 13. do 15. marta)

U čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu i Šumadiji u petak i za vikend zadržava se pretežno sunčano i toplo vreme.

Samo u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde se očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak. U košavskom području će duvati umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata dostizati i olujne udare Najviše dnevne temperature biće od 15 do 20 stepeni. U Kragujevcu i Šumadiji u petak, subotu i nedelju najniže, jutarnje temperature biće u rasponu od 3 do 5 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura sva tri dana biti 19 stepeni.