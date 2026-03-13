Lončar: Svi na listama čekanja biće operisani u narednih godinu i po dana

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da liste čekanja postoje u svim zdravstvenim sistemima, ali da Srbija ima plan da ih u značajnoj meri smanji u narednom periodu.

Naveo je da svi koji su na listama čekanja biti operisani u narednih godinu do godinu i po dana. "U roku od godinu do godinu i po dana svi će biti operisani i liste čekanja će biti značajno smanjene", poručio je ministar Lončar je rekao da je za ukidanje lista čekanja potrebno više operacija popodne i vikendom, dodatna ulaganja u zdravstvo i bolja organizacija rada. "Liste čekanja postoje svuda u svetu. Mi smo pokazali da možemo da ih rešimo. Da nije bilo korone,