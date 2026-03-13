U UAE privedena 21 osoba zbog snimanja raketnih napada

Dvadeset jedna osoba optužena je prema zakonima Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) o sajber kriminalu zbog snimanja i deljenja snimaka iranskih raketnih napada, saopštila je organizacija za pravnu pomoć privedenima.

Među njima je uhapšen i jedan britanski turista, a osumnjičeni su privedeni prema zakonu koji zabranjuje objavljivanje ili deljenje slika koje bi mogle da izazovu paniku ili šire glasine, saopštila je organizacija "Zatvoreni u Dubaiju" za Si-en-en (CNN). Prema zakonima UAE o sajber kriminalu, ljudi koji ponovo objavljuju ili čak komentarišu video mogu biti optuženi, a "Zatvoreni u Dubaiju" smatra da "jedan video može brzo dovesti do toga da se desetine ljudi suoče