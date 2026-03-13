Tri saobraćajne nezgode u 24 sata: Hitna pomoć u Kragujevcu intervenisala 44 puta

RINA pre 47 minuta
Tri saobraćajne nezgode u 24 sata: Hitna pomoć u Kragujevcu intervenisala 44 puta Kragujevac – Tokom prethodna 24 sata ekipe Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac obavile su ukupno 44 terenske intervencije, od čega 28 tokom dana i 16 tokom noći. - Tokom dana lekarima Hitne pomoći najčešće su se javljali pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, temperaturom i različitim povredama, dok su zabeležene i dve saobraćajne nezgode u kojima je bila potrebna medicinska
Blic pre 17 minuta
Serbian News Media pre 37 minuta
Mondo pre 37 minuta
Telegraf pre 7 minuta
Euronews pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Kurir pre 47 minuta
