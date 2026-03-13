Lončar: U narednih godinu do godinu i po dana rešićemo liste čekanja

RTS pre 1 sat
Lončar: U narednih godinu do godinu i po dana rešićemo liste čekanja

Za ukidanje lista čekanja potrebno je više operacija popodne i vikendom, dodatna ulaganja u zdravstvo i bolja organizacija rada, rekao je za RTS ministar zdravlja Zlatibor Lončar, i obećao da će svi koji se nalaze na listama u narednih godinu do godinu i po dana biti operisani.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da liste čekanja postoje u svim zdravstvenim sistemima, ali da Srbija ima plan da ih u značajnoj meri smanji u narednom periodu. "Liste čekanja postoje svuda u svetu. Mi smo pokazali da možemo da ih rešimo. Da nije bilo korone, one bi danas bile minimalne", rekao je Lončar. Kako je naveo, građanima je najvažnije da znaju kada će doći na red za operaciju. "Naše građane ne interesuju brojevi već kada će doći na red. To
