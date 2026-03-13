Nove cene goriva – benzin skuplji za dva dinara po litru, dizel za pet

Na osnovu utvrđenih veleprodajnih cena, maloprodajna cena na benzinskim stanicama u narednih sedam dana iznosiće 208 dinara za litar evrodizela, odnosno 186 dinara za litar benzina.

Evrodizel je poskupeo za pet dinara, a benzin za dva dinara. "Realna cena dizela je preko 226 dinara, a benzina negde oko 189 dinara, kada gledamo kotacije i cene na berzama. To je rezultat rasta cena nafte na svetskom tržištu usled konflikta na Bliskom istoku", rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Ona je naglasila da je nafta danas i dalje oko ili preko 100 dolara po barelu, što je čak 40 odsto više nego pre samo mesec dana.