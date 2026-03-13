Tripl-dabl Jokića i sjajni Mari doneli preokret Denveru protiv San Antonija

RTS pre 1 sat
Tripl-dabl Jokića i sjajni Mari doneli preokret Denveru protiv San Antonija

Košarkaši Denver nagetsa savladali su San Antonio sparse rezultatom 136:131, zabeleživši svoju 41. pobedu u sezoni.

Jokić i Mari su zajedno postigli 70 poena, što je bilo dovoljno za tesan trijumf protiv oslabljenih Teksašana. Najbolji igrač San Antonija Viktor Vembanjama propustio je ovaj duel, a njegovi saigrači to nisu uspeli da nadoknade, uprkos sjajnoj partiji. Domaći tim je posle velikog zaostatka na poluvremenu uspeo da stigne i prestigne rivala zahvaljujući izuzetnoj partiji svog udarnog dvojca. Sparsi su bolje započeli utakmicu i već u prvoj četvrtini, predvođeni
Denver preživeo dramu: Jokić novim tripl-dablom vodio Nagetse do pobede nad konkurentom na Zapadu!

