BLISKOISTOČNI SUKOB Bitka za Ormuski moreuz – nova faza rata SAD, Izraela i Irana

RTV pre 1 sat  |  RTS
TEHERAN, TEL AVIV, VAŠINGTON - Dok Izrael i SAD nastavljaju bombardovanje Irana, Teheran uzvraća raketnim i napadima dronovima i preti da će Ormuski moreuz ostati zatvoren. U izraelskom napadu na Arak u zapadnom Iranu poginuli su žena i dete, dok je više od 30 ljudi povređeno u napadu u severnom Zarziru u Izraelu. Predsednik Emanuel Makron rekao je da je jedan francuski vojnik poginuo, a nekoliko drugih povređeno u napadu u iračkom Erbilu. IRGC je saopštila da je lansirala mnoštvo raketa na izraelske i

Izraelske odbrambene snage i Sjedinjene Američke Države nastavljaju sa akcijama bombardovanja Irana, dok Islamska Republika uzvraća povremenim ispaljivanjem raketa i dronova ka Izraelu i bazama američke vojske u zemljama Persijskog zaliva. Novi vrhovni vođa u Teheranu Modžtaba Hamnei kaže da će Ormuski moreuz ostati zatvoren kao sredstvo pritiska na SAD, uz upozorenje da će američki vojni objekti biti mete napada ukoliko se "agresija nastavi". Američka mornarica
