Predsednik Libana: Ponuda za pregovore sa Izraelom bez odgovora

BEJRUT - Libanski predsednik Džozef Aun izjavio je danas da nije dobio odgovor na svoj predlog za direktne pregovore sa Izraelom pod pokroviteljstvom međunarodne zajednice kako bi se okončao rat sa proiranskom militantnom grupom Hezbolah, navodi se u saopštenju iz kancelarije predsednika Libana.

"Izrazio sam spremnost da pregovaram sa Izraelom, ali do sada nismo dobili odgovor sa druge strane. Nadamo se podršci međunarodne zajednice za Liban tokom ovog osetljivog perioda", rekao je libanski lider generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu, koji je bio u poseti Bejrutu. Aun je u ponedeljak predložio da Liban i Izrael započnu direktne pregovore "pod međunarodnim pokroviteljstvom". Takođe je pozvao na "primirje" sa Izraelom, nakon čega bi usledila logistička