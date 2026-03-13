Svi putevi prohodni i bez snega; Bez zadržavanja na graničnim prelazima

RTV pre 33 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 4.44 časa, saopštilo je da su svi putevi u Srbiji - najopterećeniji putni pravci I prioriteta, državni putevi II prioriteta i putni pravci III prioriteta održavanja - prohodni i da nema snega.

I prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima. Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega II B-397 Slatina - Štubik Odrona ima na sledećim putnim pravcima: I B-21
Blic pre 8 minuta
Euronews pre 7 minuta
Telegraf pre 1 sat
BBC News pre 13 minuta
Radio 021 pre 18 minuta
RTV pre 33 minuta
Newsmax Balkans pre 23 minuta
Blic pre 8 minuta